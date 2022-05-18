中日外長談台灣 王毅要求即時排除干擾因素

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（中央社台北18日電）中國國務委員兼外長王毅今天向日本外相林芳正表示，近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，日方應要及時排除干擾因素，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大。

據中國外交部官網發布，王毅與林芳正18日舉行視訊會晤。

王毅稱，今年是中日邦交正常化50週年，是兩國關係發展史上的重要里程碑。兩國領導人去年就推動構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，雙方應以此為指引，以邦交正常化50週年為契機，夯實兩國關係政治基礎，維護好、鞏固好、發展好兩國前輩和兩國人民共同努力造就的來之不易的友好局面。

王毅並稱，當務之急要重點做好三件事情：

一要切實把握兩國關係正確方向。中日四個政治文件確定了兩國關係和平友好合作的大方向，奠定了兩國互為合作夥伴，互不構成威脅等一系列重要原則共識，是確保中日關係穩定健康發展的根本保障。

兩國關係越複雜嚴峻，越要不忘初心，毫不動搖堅持中日四個政治文件原則精神。應彼此樹立正確認知，積極開展正面互動，籌劃好邦交正常化50週年紀念活動，加強各層級各領域交流合作，營造積極的民意和社會氛圍。

二要充沛兩國關係前進動力。經貿合作是雙邊關係「壓艙石」和「推進器」。中國加快構建雙迴圈新發展格局將為日本及世界提供更多機遇。雙方應深挖合作潛力，在數位經濟、綠色低碳、氣變治理等領域加強協調合作，實現更高水準互惠共贏。

三要「及時排除干擾因素」。近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基。歷史的教訓值得銘記。日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，「不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大」，與中方一道維護好邦交正常化50年來取得的寶貴成果。

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發布稱，林芳正表示，日中擁有廣泛共同利益，合作潛力巨大、前景廣闊。今年是日中邦交正常化50週年，雙方要根據兩國領導人達成的重要共識，致力發展建設性、穩定的雙邊關係。日方願與中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率溝通，減少誤解誤判，妥處敏感問題，增進政治互信。

發布並稱，雙方還就共同關心的地區和國際問題交換了意見，並同意繼續保持溝通。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110518