日中外長會談 日方強調台海和平穩定重要性

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正今天跟中國國務委員兼外交部長王毅視訊會談，林芳正在會談中除譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本產經新聞報導，林芳正在會談中譴責俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭，也要求中國在維持國際和平與安全方面「扮演負責任角色」。

林芳正還說，日中關係正面臨各種困難，日本國內對中國的輿論極為嚴峻；他也對中國在東海及南海片面改變現狀的嘗試等表達憂慮。

今天是兩人從2021年11月電話會談以來再度會談，也是應日方邀請舉行。日本外務省表示，這是日中兩國首度以視訊方式進行會談。

林芳正在會談中也對香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況表達憂慮，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

林芳正提到北韓可能進行的核試驗及試射洲際彈道飛彈（ICBM）說，「為邁向無核化，國際社會有必要一致因應」。

他也尋求王毅對日本希望解決北韓綁架日本人問題的理解與支持；兩人也確認將會在北韓問題上緊密合作。

林芳正與王毅對日中構築「建設性且穩定關係」再度達成一致看法。

王毅說，對日本國內的「消極論調」抱持警戒，認為雙方應負起責任去除會妨礙中日關係發展的因素。

王毅會中再度邀請林芳正訪中；兩人並未觸及中國國家主席習近平以國賓身分訪日一事。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110518