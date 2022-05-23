李克強召開國常會部署穩經濟措施 坦承業者困難

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（中央社台北23日電）據報導，中國國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，坦承中國當前經濟下行壓力持續加大，「許多市場主體十分困難」。為此部署「穩經濟一攬子措施」，努力推動經濟回歸正常軌道。

央視新聞聯播今晚報導，這項會議除標榜努力推動中國經濟回歸正常軌道外，並要「確保（經濟）運行在合理區間」。

根據報導，這項會議將實施6方面共33項措施。一是財政及相關政策，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅人民幣1400多億元，全年退減稅2.64兆元；並將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍到其他特困行業，預計今年緩繳3200億元。

同時還將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務將新增1兆元以上。

二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加1倍；對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的900億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。

三是穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加國內國際客運航班。

四是促消費和有效投資。階段性減徵部分乘用車購置稅600億元；因城施策支持剛性和改善型住房需求；新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。

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五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目；六是做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。

會議強調，要按照總體思路和政策取向採取「一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措」，穩住經濟基本盤。並要增強緊迫感，狠抓落實，有關部門要對一攬子措施盡快逐項細化並公布實施。國務院將對地方落實穩經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊推出符合地方實際的穩經濟政策。（編輯：邱國強）1110523