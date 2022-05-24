領導核心還不夠 繼毛澤東後習近平將被尊為領袖

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（中央社台北24日電）中共即將於今年秋天召開20大，據港媒「明報」報導，中共總書記習近平將被尊奉為領袖，這是繼毛澤東的第2人，於此同時，包括新華社等官媒已展開宣傳造勢，替習近平拚連3任鋪路。

明報報導指出，北京政情觀察人士透露，除了「核心」的稱號，習近平將在20大正式被尊奉為「領袖」。2016年12月中共召開18屆6中全會，習近平成為黨的領導核心，並在19大寫入黨章。

報導說，隨著國內外形勢的變化，中共內部將團結習近平周圍，並繼毛澤東之後，擁戴他領袖的稱謂。

報導指出，回顧中共歷史，公認的「偉大領袖」只有毛澤東一人，他逝世後，繼任中共主席的華國鋒，曾一度被官方稱作「英明領袖」，但時間不長。

報導說，鄧小平從未被真正稱為領袖，因為他從未擔任正式的黨國「第一把手」，但「核心」則是鄧小平獨創。

報導指出，鄧小平稱毛澤東是中共第一代領導集體的核心，他自己是第2代，並封江澤民為第3代；但胡錦濤上台時，鄧已去世，沒有人封胡錦濤核心。

報導說，2018年全國人大取消國家主席的兩任任期限制，清除習近平續任總書記的障礙，但近來他執意動態清零的防疫措施造成經濟重創，加上俄烏戰爭與中美關係緊繃等不利因素，習近平能否如願續任備受矚目。

儘管如此，各方簇擁習近平上位領袖的動員已陸續展開。報導指出，像是官媒新華社從今天起，於線上推播50集推崇習近平的網路短片，加強宣傳「一路走來的習近平」。

報導說，地方造勢及文宣也紛紛跟進，包括22日召開的中共廣東省第13次代表大會提及，習近平是定於一尊、一錘定音的權威；近期召開的廣西自治區第12屆委員會第3次全體會議更強調「永遠擁戴領袖」。

報導指出，中央企業團工委、中央企業青年聯合會20日也向500萬中央企業團員青年倡議，「擁戴領袖、維護核心」。

報導說，在4月初召開的表彰北京冬奧運動員大會上，國家體育總局冬季運動管理中心主任倪會忠宣示，選手優異表現歸功於英明的領袖。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110524