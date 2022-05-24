六四事件33週年 港媒：維園當天不出借

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（中央社台北24日電）今年是「六四」事件33週年，也是「港區國安法」實施後的第二個六四紀念日，香港明報今天引述消息報導，主管部門表示，6月4日當天，港人過去舉行六四燭光晚會的維園足球場不出借。

1989年北京鎮壓民主運動的六四事件後，每年都有大批香港市民到維多利亞公園參加香港支聯會主辦的燭光集會。過去兩年，港警以COVID-19疫情為由，向主辦方發出反對通知書，但前年（2020年）仍有大批民眾前往維園悼念，警方事後以「參與未經批准集結」或「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪名而拘捕多名民主派成員；去年六四週年期間，警方則封鎖維園一帶。

對於今年是否將於6月4日當晚在銅鑼灣一帶加強警力、禁止市民進入維園的問題，據香港明報，警方昨天回覆說，警方部署屬行動細節，不會公開。

港警並表示，截至昨天，並未接獲任何團體通知擬於6月4日在港島區舉行公眾活動。警方發言人稱，尊重市民和平表達意見的權利，在處理每個公眾活動通知時，會因應最新情況作出獨立風險評估。

此外，報導說，有港人昨天致電港府主管部門康樂及文化事務署，查詢6月1至5日維園硬地足球場出租情況。康文署職員表示，6月4日全天都不出租，其餘日子球場可供租用。

明報引述多名民主派成員查詢表示，今年未申請6月4日在維園集會。

民協主席廖成利表示，民協去年退出支聯會，支聯會也已解散，在新時代下，民協今年不會以團體身分申請六四集會，會員以個別方法悼念，會方不會干涉。

就個人來說，廖成利說會以自己的方式記住歷史，「不想回憶，未敢忘記」。

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠則表示，暫無六四相關具體活動計畫。

對於康文署職員指6月4日不出租足球場，狄志遠認為港府毋須太敏感。他說，港區國安法實施後，社會較為平靜，若港府接獲申請租用場地，應依法審批，只要是合法集會，應獲批准，「香港應有集會同言論自由，悼念六四不應該是禁忌」。

前支聯會常委趙恩來表示未申請當天在維園舉辦集會；社民連前主席吳文遠也說，今年六四未申請集會。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110524