中國紓困政策擴及航空業 計畫以現金補貼虧損

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）為了重振被疫情波及的經濟，中國紓困從多個領域下手，近日進一步宣布將對航空業提出相關計畫。據報導，主要的政策方向是以現金補貼方式協助業者降低虧損。

根據界面新聞、第一財經報導，中國民航局近日制定了針對中國國內載客航班的資金支援政策。自5月21日起，中國的航空公司執飛國內線載客航班，若一趟收入無法和運行成本打平，虧損部分將獲政府現金補貼。

報導提到，中國民航局於16日下午，邀集了中國航空、東方航空在內的41家航空公司開會，宣布這項消息。會中表示，「為加快恢復市場信心，幫助民航業儘快度過疫情難關，經報國務院批准，財政擬對國內航空運輸企業運營國內客運航班予以資金支持。」

根據規劃，這項政策將實行兩個月，從5月21日開始到7月20日結束，涉及的航班數量每日平均4500班。補貼的原則是保證航空公司執飛中國國內航班成本不虧損，若某班班機的收入無法與成本打平，兩者的差額由民航局資金補貼。

報導引述航空公司內部人員表示，民航局將會按照航班每小時的收入進行補貼，補貼為每趟航班每小時的收入、起降費與燃油費等變動成本之間的差額。因差額會受外在因素影響而不固定，因此補貼金額也會略有變動。

環球時報報導指出，這項補貼計畫的資金來源分為兩部分，70%的金額由國家財政部負擔，剩餘30%由各地方政府支應。

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報導並提及，航空公司必須每週向民航局上報隔週的航班計畫，並且考慮市場收益、客流量、航班執行率等因素，決定那些航班要申請補貼，而非一次性確定未來兩個月的航班計畫。

雖然政策大致的內容已經確定，但是業內人士仍表示有些憂心，民航局並沒提出補貼政策的細則。例如持續兩個月的補貼政策，現金補貼是每隔一段時間發放，還是政策結束後一次發放。（編輯：周慧盈）1110525