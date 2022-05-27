穩國內經濟也要保外貿 中國國務院再發13條政策

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）從多方面「穩經濟」已是當前中國的重中之重，國務院剛舉行萬人會議，強調加速扎實推動各項政策實施、見效。26日隨即再宣布13條保外貿政策，實現進、出口「保穩提質」。

中國國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間。外界解讀近期官方提出的各項穩成長政策將全面加速執行

除了穩定內需經濟外，針對外貿企業進出口的「保穩提質」也是重點項目，國常會在5月初曾提出推動的5項措施，於26日再次宣布13條保外貿政策。

根據新華社報導，國務院辦公廳印發「關於推動外貿保穩提質的意見」，共提出13條政策，涉及4大領域，分別是「保障外貿領域生產流通穩定」、「加大外貿企業財稅金融支持力度」、「進一步幫助外貿企業抓訂單、拓市場」，以及「穩定外貿產業鏈供應鏈」。

每日經濟新聞引述商務部研究院區域經濟研究中心主任張建平分析，儘管受疫情短期衝擊，但中國外貿重要出口基地「長三角和珠三角」的疫情防控已取得明顯成效。其次，中國作為全球最大製造業中心，供應鏈體系健全，產業集聚效應和規模效應仍具有顯著優勢。

他認為目前外貿流通領域的不順暢，主要和全國多地防疫抗疫採取的特別管理措施有關。張建平說：「隨著疫情得到控制，一旦恢復到全面復工復產階段，流通運輸不暢的問題就會緩解。」

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報導另引述中國商務部發言人高峰在26日的例行記者會上，針對「全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定」相關問題的回應指出，將從陸海空三方面解決外貿企業面臨的運輸困難。

在海運方面，將持續推動擴大國際貨輪公司直接與企業對接，盡可能滿足中小微外貿企業的用艙需要；鐵路方面，加強與國際貨運列車沿線國家溝通協調，同步提高鐵路口岸通關及作業效率；航空方面，確保航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸。（編輯：曹宇帆）1110527