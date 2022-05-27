擴內需 河南省鄭州市發放10.4億元消費券

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（中央社台北27日電）中國經濟受疫情重創，需求收縮；為擴大內需，多個地方發放消費券剌激消費。河南省鄭州市今天公布，發放總額約2.4億元人民幣（約新台幣10.4億元）的汽車、購物、餐飲及文旅消費券。

據新浪財經報導，河南省鄭州市舉辦消費季系列活動，並派發不同種類的消費券，包括約1億元汽車消費券，民眾由6月1日至8月31日在鄭州市的汽車銷售企業，購買小型非營運車輛並完成新車注冊卡牌手續，均可申領汽車消費券，發放近2萬份，最高額度8000元。

當地又發放總額5000萬元的購物消費券，民眾可用於全市購物、加油及餐飲消費等。5000萬元線上消費券同期發放，方便民眾線上購物。

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此外，由6月1日和7月15日將分兩期在美團等平台發放3000萬元餐飲消費券；當地同步啟動「2022年鄭州文化旅惠民消費第三季」活動，發放文旅消費券1000萬元，適當延長公共文化場館夜間開放時間，滿足民眾文化娛樂需要。

中國面臨經濟下滑壓力，能否達到全年經濟成長率5.5%目標成疑。此前有中國券商分析師認為，內需及外需收縮是經濟難成長因素之一，不過，疫情中發放消費券僅是短期治標。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110527