上海單日新增31例 疫情受控6/1將解封

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（中央社記者吳柏緯上海31日電）在經歷長達2個月的封城後，上海疫情已趨於平緩，將於6月1日解封，大眾交通、商場將全面恢復正常營運。據通報，30日上海新增本土COVID-19確診病例9例和無症狀感染者22例。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，今天上午舉行的市疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明表示，從6月1日起全市將進入解封的第三階段，即「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」。

宗明指出，將在嚴守不出現規模性反彈底線、確保風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。6月1日起的社會面管控，將落實常態化分級分類管理。「若報告新增陽性感染者，按照國家風險區域劃分有關標準，劃定疫情中高風險地區，並嚴格實施相應管控措施。」

根據規定，6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

於此同時，6月1日上海市內公車、地鐵恢復全網基本運行，對外鐵路交通也基本恢復；購物中心、超市賣場等地有序恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%；在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區等全面復工復產。

對於復學安排，將分階段執行，優先安排高三、高二、初三年級學生復學。中小學其他各年級繼續執行線上教學至本學期末。幼兒園、托兒所、托育機構等不安排幼兒返園。

據上海市衛健委發布，30日新增本土確診病例9例和無症狀感染者22例，其中2例確診病例為既有無症狀感染者轉變，7例確診病例和22例無症狀感染者在隔離管控中發現。（編輯：呂佳蓉）1110531