四川蘆山規模6.1地震已4死14傷 專家：2013年強震餘震

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國四川省雅安市蘆山縣1日下午5時發生芮氏規模6.1地震，至晚間7時40分已造成4死14傷。（圖取自中國地震台網微博weibo.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京1日電）中國四川省雅安市蘆山縣下午5時發生芮氏規模6.1地震，至晚間7時40分已造成4死14傷。專家表示，這次地震屬於2013年規模7.0的蘆山地震餘震。

據中國地震台網測定，1日傍晚5時，四川省雅安市蘆山縣附近（北緯30.37度，東經102.94度）發生規模6.1地震，震源深度17公里。雅安市震感強烈，成都、宜賓、樂山等地震感明顯。

據「雅安應急」官方微博，截至晚間7時40分，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死14傷（均在寶興縣），受傷人員已轉市、縣醫院救治。

地震造成山區大石崩落。（圖取自雅安交警微博weibo.com）

社交平台微博影片圖像顯示，地震造成山區大石崩落，有數輛車被砸中壓毀，其中幾輛有乘客；還有工地房舍被落石砸毀。

成都日報「錦觀」新聞App報導，地震發生後，四川省地震局立即啟動二級響應，各工作組趕赴當地組織展開震情監視、震災調查評估、災區群眾安置等工作。武警四川總隊也趕赴一線指揮救援工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據專家綜合分析研究，此次蘆山規模6.1地震屬2013年蘆山「4．20」規模7.0地震餘震，兩次地震相距9公里，發震斷裂為雙石－大川斷裂帶。

報導說，四川省地震局會同全國地震專家，組織召開震情緊急會商，分析研判震情趨勢，相關地震監測台站也加強對震區震情監視。雅安市抗震救災指揮部已調集應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等救援力量4500餘人，奔赴地震災區開展人員搜救、傷員救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。（編輯：楊昇儒）1110601