港媒：中美重啟常駐記者簽證審批

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（中央社記者張謙香港2日電）據報導，中國與美國在互相驅逐常駐記者約兩年後，正逐步重啟常駐記者的簽證審批，其中紐約時報和華爾街日報都有記者獲發駐北京工作簽證。

星島日報今天刊登文章指出，美國紐約時報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）因為中美互相驅逐記者，一度「滯留」香港工作。

但她近日在網上撰文表示，自己現在是「紐約時報駐華特派員」，並指自己正在北京，而今年春天以前，她都在香港。

換句話說，王月眉「滯港」工作一段時間後，終於如願以償，獲發簽證到北京工作。

文章表示，這標誌着中美媒體機構人員往來逐步回歸常態。

文章指出，除了王月眉，紐約時報近日也宣布駐香港商業記者艾莎（Alexandra Stevenson）為上海分社社長，即常駐上海；華爾街日報和華盛頓郵報最近也有記者獲得北京方面發給簽證。

文章表示，由於中美強調的是對等原則，相信中方一些記者的駐美簽證問題也獲得改善。

另據報導，中國官方新華社繼上週換了社長後─總編輯傅華接替何平升任社長，有「戰地記者」之稱的中央宣傳部副部長呂岩松近日擔任新華社總編輯，晉升為正部級。

報導表示，昨天是「六一」兒童節，新華社第一視點刊登了「總書記掛念的『關鍵小事─孩子們的午飯』的文章，底部出現「總策劃：傅華、呂岩松」字樣，這間接證實呂岩松已調任新華社，與傅華搭檔。

據報導，呂岩松現年55歲，黑龍江人，北京大學畢業後進入人民日報社工作，長期從事國際新聞報導，曾任駐俄羅斯記者。

1998年2月，科索沃危機爆發，他是第一個獲特許去戰地採訪的中國記者，擔任人民日報社駐南斯拉夫記者站首席記者。（編輯：周慧盈）1110602