六四33週年 陸委會籲中共省思教訓落實民主

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（中央社記者沈朋達台北3日電）明天是「六四」天安門事件33週年。大陸委員會今天發聲明呼籲中共真誠面對歷史真相，啟動政治改革，並落實民主、放棄政軍脅迫，才是應對當前內外部挑戰的務實之道。

陸委會的聲明表示，中國共產黨1989年以武力鎮壓要求政治改革的學生與群眾，迄今未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權，陸委會表達高度遺憾。

陸委會再次呼籲北京當局真誠面對「六四事件」歷史真相，啟動政治改革、落實民主治理及公民社會參與，才能對內提升人民福祉、對外改善國際形象。

陸委會強調，中共為鞏固長期一黨專政，加強箝制言論及管控自由，近年來改善空間益形窄化，更一再忽視台灣及國際社會關切。

聲明稱，中共設立所謂「再教育營」非法囚禁少數民族並強迫勞動，又毀棄對香港的「一國兩制」保證，更以國安法壓制港人民主自由，完全無視人權價值和國際承諾，與其所標榜「以人民為中心」的理念背道而馳，是造成內部社會治理僵化及深層矛盾的主要原因。

陸委會說，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與一致理念；兩岸關係的良性發展與區域的和平繁榮，也都是植基在此基礎之上。

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聲明說，「六四」的歷史教訓，正是當前中共政權必須面對正視的課題，唯有真正學習與落實民主人權、放棄以「政軍脅迫」的強制方式處理分歧，尊重與理解台灣2300萬民眾對國家主權及兩岸和平的堅持，才是應對當前內外部挑戰的務實之道。

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生死亡、逃亡，被稱為「六四事件」。（編輯：周慧盈）1110603