巴黎點燭緬懷六四 痛批中國民主消失殆盡

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巴黎龐畢度文化中心旁廣場3日晚間上百人手持白玫瑰、點起白燭，共同悼念天安門死難者，控訴中國獨裁暴政。參與者除了中國民眾外，還有西藏、維吾爾、香港、越南、法國等人權組織。中央社記者曾婷瑄巴黎攝111年6月4日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電）六四天安門事件33周年紀念日前夕，巴黎龐畢度中心旁聚集近百位民運人士，除共同緬懷受難者，更抗議中國暴政。參與者憂心，習近平掌權後，人民自由幾乎消失殆盡，上海封城就是象徵。

3日晚間，巴黎龐畢度文化中心旁廣場上百人手持白玫瑰、點起白蠟燭，共同悼念天安門死難者；更重要的，是控訴中國獨裁暴政，並向追求自由民主的人們表示支持。

參與者來自四面八方，除了渴望民主的中國民眾外，還有西藏、維吾爾、香港、越南等人權組織；此外，國際特赦組織（Amnesty International）、無國界記者組織（RSF）在內的法國團體來到現場。

主辦人漢學家侯芷明（Marie Holzmann）表示，1989年在電視上看到中國發生大屠殺，很多法國人都很傷心，對中國人痛苦感同身受。因此她和幾位朋友成立協會「中國團結」（Solidarité Chine），目標就是勿忘六四，今年也是第32次舉辦活動，「我感覺這是我的責任」。

侯芷明認為，自中國國家主席習近平掌權以來，中國民主嚴重倒退幾乎已無自由可言。在她看來，上海情況是種象徵，「70天內上海人失去一切自由，好像習近平在做實驗，如果把所有自由都禁止，中國人會有什麼反應。好像剝奪所有的權利，中國人也不會反抗，我們理解，因為他們表示（反抗）的話，鎮壓會特別厲害」。

侯芷明告訴中央社，她對台灣有「巨大的佩服」，因為台灣面對中國龐大武力，仍然堅定守護自由，「不怕大獨裁者」。

現場有不同年齡層的中國民運人士，藉此進行世代交流與傳承。異議人士蔣不表示，出席活動「一方面是拒絕遺忘，同時也想向世界傳達，即使在中國人群體裡也會有不同聲音，也會有緬懷六四、反對中共的聲音」。他認為，身在法國這相對安全的地方，更該出聲表態。

蔣不告訴記者，當初會選念電影就是希望若有天六四類似事件再度發生，他在現場能有好的構圖。「我始終很想回到那片土地，但一個不好的政權侵占了那片土地」。

中國學生王莊路家中長輩就曾參與過六四運動，當時為了躲避警察追捕幾個月不見天日，成為家族烙印，他也因此從小就知道且關注六四天安門事件。

他表示，很多中國人其實也都知道六四天安門，但不敢直說，否則「至少帳號是保不住」，只好用隱晦方式提出，例如每年這時都會有人在木樨地站放花，但地鐵站這時也會被封閉。

香港政府今年以「港區國安法」宣布禁止香港紀念六四，對此國際特赦組織副會長沙穆伊（Jean-Claude Samouiller）告訴中央社，「若香港運動者不能，那麼全球維權人士就一定要為他們而做。我們不能將這場屠殺在中國歷史中抹除，更不能無視中國今日所犯下的暴行，包括在新疆對維吾爾等少數族群所犯的反人道罪」。

在巴黎，反中共獨裁的行動已成各亞洲國家與民運人士匯流的場域，六四紀念活動也不例外。巴黎越南青年協會會長陳容毅（Tran Dung Nghi ）說：「越南仍在共產獨裁統治之下，越共政府是中共政府的共犯，所以全世界的異議人士要團結發聲。」

法國自由西藏學生運動（SFT）會長措瓦（Dhondup Phuntsok TSAWA）則指出，西藏被中國占領已超過60年，「在習近平政權下，壓迫更甚以往。天安門廣場事件，我們支持推動民主的中國青年，因為民主也是我們的訴求」。

中國禁止香港緬懷六四，紀念活動全球開花串聯。巴黎除今晚活動外，4日當天下午預計也有中國民運人士舉辦相關活動。（編輯：高照芬）1110604

香港風聲鶴唳，悼念六四已成禁忌。港府今年以「港區國安法」宣布禁止紀念六四，香港民運團體來到巴黎，表達對自由民主的訴求。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月4日

巴黎緬懷六四活動3日晚間舉行，以白蠟燭與白玫瑰向死難者致意，控訴中國獨裁，呼籲中國將權力歸還於民。主辦人漢學家侯芷明（藍衣者）說，屠殺至今33年，他們活動也已邁入第32年頭了。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月4日