民進黨：馬英九勿藉六四 捧中共專制批台灣民主

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（中央社記者溫貴香台北4日電）前總統馬英九稱台灣在民進黨執政下，墮入不自由的民主，並認為大陸領導人習近平提保障人民當家作主，是有助建立法治社會的正確方向。民進黨今天批評，此說法誤導視聽，言論不僅貽笑國際，恐讓正在訪美的朱立倫無地自容。

民進黨下午發布新聞稿表示，馬英九作為台灣前民選總統，理應對自由民主等普世價值有深刻瞭解，卻一再為了政治操作與博取聲量，誤導大眾視聽、批評台灣民主；其言論不僅貽笑國際，也恐讓目前正在訪美的國民黨主席朱立倫無地自容。

民進黨指出，台灣歷經艱辛的民主化與民主鞏固歷程，不僅建構自由民主的生活方式，並以法治具體落實人權的保障。

民進黨進一步說明，關於「不自由的民主」，政治學者有明確定義與解釋，無論如何都不會包括台灣。今年2月，經濟學人智庫（EIU）公布全球民主指數顯示，台灣排名第8，不僅高居亞洲之冠，亦優於歐美等民主大國。

民進黨指出，由此顯見，台灣民主體制受到國際高度肯定，而馬英九胡亂發表言論，批判台灣民主，更充分體現台灣高度的自由民主。

民進黨強調，民主的意涵與真諦在於人民主權、法治精神與保障基本權利；馬前總統讚揚習近平的專制是「建立正確方向」，卻無視中共戕害新疆、香港、西藏人權，「原來這才是您眼中的民主？」

民進黨認為，民主制度與國家主權相同，絕無「各表」或模糊空間。作為前總統，不應基於個人意識形態，以言論自由傷害台灣得來不易的民主制度，也不應以毫無政治學與人權觀念的發言誤導國際與國人，任何發言皆應三思而後行，以保身為前總統的格調和聲譽。（編輯：林克倫）1110604