李旺陽逝世10週年 記者撰文悼念：歷史必記著惡者

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（中央社台北6日電）今天是六四民運人士李旺陽逝世10週年，外界一直質疑他是「被自殺」。為李旺陽進行生前最後一個訪問的前香港記者林建誠撰文悼念他，說「歷史也必然記著那些曾經打壓過善者的惡者。」

前香港有線電視中國組記者林建誠今天於「時代論壇」（Christian Times）臉書，發表題為「李旺陽先生離世十週年感言」文章，作出上述表示。

林建誠表示，每年的5月22日，即使自己很忙，都會突然想起2012年那天，是他初次與李旺陽見面及進行訪問的日子，很直接就衝進他的思緒。

他說，六四前夕的6月2日是播出他採訪李旺陽報導的日子，當6月4日晚上悼念六四的18萬支燭光的殘影，仍在他腦海未散退時，6月6日清晨就接到李旺陽逝世的噩耗。

他說，2013年往後的9年，他從來沒有停止在李旺陽離世之日點燃蠟燭悼念，把追悼的記錄放上社交媒體，「不為別的，只為記憶當下，記憶心路歷程，提醒自己，不要讓記憶消磨。」

他說，李旺陽因身體殘缺，日常生活起居更吃力，20多年來身體累積的傷病，令他經常咳嗽，也帶給家人尤其胞妹李旺玲更重的負擔。

不過，他堅信，以李旺陽的意志、對家人與戰友的愛，還有基督信仰的精神，是一直支撐著他的最大動力。李旺玲等人知道，李旺陽帶來的所謂負累，不外是定時定日被監控、竊聽、限制人身自由等，「其實這些都只是旺陽老師精神信仰上的附加產物而已，其價值也在於我們追求美善良知的同時，必然要為這樣的普世價值額外付出代價。」

林建誠說，這些代價令大家追求公義、信心、仁愛的良善人性被無理打壓，以至失去身體自由、言論自由甚至生命，「歷史長河，會記著這些散發信德的仁者，與此同時，歷史也必然記著那些曾經打壓過善者的惡者。」

林建誠說，10年來「這件憾事帶給自己難以痊癒的創傷後遺症，然而我絕不後悔，能夠親自為李旺陽先生製作我人生中最重要也是最有價值的專訪。」他很感恩在他生命中遇到與他同月同日生的李旺陽。

他在文中最後引述兩段經文向李旺陽致意，其中一段是「因為作惡的必被剪除；惟有等候耶和華的必承受地土。」

因1989年參與民運而兩度入獄、坐牢22年的李旺陽，因長期坐牢飽受摧殘，導致失明失聰。當年他接受林建誠訪問時表示：「為了國家早日進入民主社會，為了中國早日實現多黨制，我就是砍頭，我也不回頭。」

訪問播出後4天即6月6日，李旺陽被發現在中國湖南邵陽市一家醫院內，站在窗邊、頸纏白布上吊身亡。但從當時媒體刊登的照片所見，李旺陽死時雙腳著地，外界一直質疑李旺陽極有可能是「被自殺」，但官方稱他的死因是自殺，並迅速火化遺體。

其後中國大陸一些維權人士和自由派份子在網路上立下「我不自殺」宣言，是為了防止當局迫害後對外宣稱死因為「自殺」，而採取的對抗運動。

在外界的質疑聲浪下，湖南當局展開李旺陽死因調查，但仍指李旺陽的死因是自殺。

李旺陽逝世後，林建誠接受港媒訪問時表示，覺得可能是自己的訪問間接令李旺陽受到更重的打壓而死，自己心理很內疚。

「時代論壇」臉書介紹，「時代論壇」是於1987年由一群牧者及信徒發起創辦的週報。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110606