中國媒體肯定防疫九不准：什麼時候了還層層加碼

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（中央社台北6日電）澎湃新聞今天以「都什麼時候了，還在層層加碼」為題發表社論，呼應中國國務院發布的防疫「九不准」政策，並肯定江西、安徽合肥等地的鬆綁措施，還指一些原始管控手段的影響值得深思。

這篇社論提到，目前中國許多地方已作出積極表率。例如江西省已調整政策，規定低風險地區人員流動不再查驗核酸證明；安徽省合肥市宣示，不管「來的客人」還是「返的家人」都絕不拒之門外；吉林省規定防疫嚴禁「層層加碼、有令不行、有禁不止」。而「讓人員流動起來，貨物暢通起來」，中國經濟社會發展才能盡快恢復活力。

社論指出，事實上，針對疫情防控「簡單化、一刀切」等問題，中國相關部門早已三令五申，明確反對。比如，今年春節期間，國務院聯防聯控機制就曾提出「五不得」。

這篇社論強調，時至今日，不歡迎返鄉者、旅遊者，對流動人員擅自採取限制措施的現象仍然時有發生。一些粗放、原始的管控手段仍不時出現，不僅加大了基層人員的工作難度，也影響了許多人的工作、生活出行，這其中的原因值得深思。

社論說，根據中國國家衛健委最新數據，全國疫情防控形勢持續向好，單日新增感染者連續保持在100例以下。在此基礎上，各地應更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步「提高防控措施的科學性、精準性、針對性，加快推動經濟社會發展回歸正常軌道」。

尤其是，當前中國經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，「穩住經濟大盤」成為中央到地方各級決策部門的共識。上半年即將結束，復工復產復市、保市場主體保就業保民生、保產業鏈供應鏈安全穩定「時間緊、任務重」。「讓人員流動起來，貨物暢通起來」，經濟社會發展才能盡快恢復活力。

社論特地引述中共總書記習近平說法，指經濟社會是「個動態循環系統，不能長時間停擺」。可以說，防疫簡單化、一刀切和層層加碼，不僅有對「動態清零」總方針「片面理解」的原因，也有對經濟社會運行規律「認識不足」的原因。

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這篇社會強調，中央的要求是明確的，那就是「疫情要防住，經濟要穩住，安全要守住」。各地區各部門要在高效上想辦法，在統籌上出實招，既要防止不作為、慢作為，也要防止「亂作為、層層加碼」。

社論最後提到，「九不准」的提出「是嚴肅的重申，也是及時的提醒」。各地要確實把思想和行動統一到「黨中央決策部署」上來，根據疫情實際及時調整防控措施，絕不能再層層加碼。（編輯：邱國強）1110606