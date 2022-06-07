談中國今年Q3 任澤平：今年決勝局 更是政治問題

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（中央社台北7日電）中國知名經濟學者任澤平近來表示，今年第3季是中國經濟的決勝局，具有特殊意義，在第4季召開中共20大的時期，穩定宏觀經濟既是經濟問題，更是政治問題。

據新浪財經網消息，任澤平指出，隨著上海、北京等疫情獲得控制，中國國務院推出穩經濟的一攬子政策措施，中國經濟有望在第3季度大幅反彈，重新恢復產業鏈供應鏈。

他形容，從6月開始，第3季中國經濟將迅速恢復，「滿血歸來」。有如2020年第1季中國經濟是負成長，為負6.8%，但到了第2季迅速復產復工後，經濟大幅反彈至3.2%，領跑全球。

任澤平稱，第3季將是今年中國經濟的決勝局，將直接影響全年經濟成長速度、在全球經濟成長中的排位，以及跨國企業對中國經濟的信心。第3季經濟的快速恢復具有特殊重要的意義，在第4季召開20大的重要時期，穩定宏觀經濟既是經濟問題，更是政治問題。

任澤平判斷，經濟將邊際改善，4月是經濟底，5月數據開始改善，6、7月有望大幅反彈；三駕馬車中，恢復的速度依序是投資、消費、出口；主要政策發力點在財政政策，效果更直接，傳導更迅速；貨幣政策提供資金彈藥。

他強調，從寬貨幣到寬信用將是關鍵，通過政府投資帶動企業投資和銀行貸款。因此，提振企業信心十分重要，關係到投資乘數效應的放大倍數。

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為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中國採取嚴厲的封控政策，長三角的龍頭城市上海被迫按下暫停鍵2個月，影響中國今年經濟甚鉅。隨後，中國政府推出一攬子穩經濟措施，密集調整房市政策等；上海為提振信心，光是本月將召開20場政企溝通圓桌會議。

不過以服務業景氣而論，目前仍處低迷狀態。根據財新傳媒6日公布的5月大陸服務業PMI指數為41.4，較上月回升5.2，但繼續低於50榮枯線下，為2020年3月以來次低。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110607