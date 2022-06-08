中國監管反壟斷 案量年增61.5%開罰沒入千億元

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（中央社台北8日電）中國國家市場監管總局今天發布執法年度報告。去年全年查處各類壟斷案件175件，年增長61.5%，罰沒金額人民幣235.92億元（約新台幣1042億元）。

中國國家市場監管總局8日發布「中國反壟斷執法年度報告（2021）」。

2021年查處各類壟斷案件175件，年增長61.5%，罰沒金額235.92億元。其中壟斷協定案件11件，罰沒金額16.73億元；濫用市場支配地位案件11件，罰沒金額218.47億元。

反壟斷執法年度報告重點指向平台經濟。有關單位依法查處社會反映強烈的「二選一」行為，聚焦電商、外賣等重點領域，有序平穩推進重大執法活動，查處阿里巴巴集團和美團二選一壟斷案，分別罰款182.28 億元、34.42億元，且發出行政指導書要求涉案企業全面整改。

報告指出，目前平台經濟領域二選一行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者獲得更廣闊發展空間，增強發展活力。

報告提到，另也對平台經濟領域併購行為加強監管，嚴格審查涉及平台企業經營者集中申報案件40件，依法禁止遊戲直播領域騰訊系虎牙與鬥魚合併案。該案是中國平台經濟領域首例禁止的經營者集中案件，對於防止平台壟斷和資本無序擴張具有重要示範作用。

「2022年是完善反壟斷體制機制、充實反壟斷監管力量後的再出發之年」，報告強調，將以更加昂揚的奮鬥姿態、更加主動的擔當作為、更加過硬（指禁得起嚴格考驗）的工作本領，奮力開創反壟斷工作新局面，以優異成績迎接黨的20大勝利召開。

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二選一行為是指網路巨頭藉其平台規模優勢，以「獨家合作」協定綁住商家只能在自家平台銷售與活動，對於議價能力較弱的中小型商家，這個商業方式經常被詬病。

中國國家市場監管總局在2021年4月10日宣布，對於阿里巴巴實施二選一壟斷行為作出行政處罰，處以其2019年銷售額4%計182.28億元罰款。同年4月26日再對美團二選一行為立案調查；後裁罰34.42億元。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110608