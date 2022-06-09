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習近平赴四川考察 強調加強糧食生產與鄉村振興

2022/6/9 11:11
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（中央社記者張淑伶北京9日電）中共總書記習近平8日上午赴四川眉山考察，官媒報導，他的考察重點在推進高標準農田建設、加強糧食生產、推動鄉村振興、做好疫情防控、保護歷史文化遺產等。

中國官媒新華社昨天晚間發出習近平在四川考察的簡短訊息和多張照片。照片中，習近平和隨從人員、迎接的民眾都沒有戴口罩。

央視新聞今天發布，這是習近平時隔4年後再到四川，8日他來到眉山市東坡區太和鎮西南的永豐村。永豐村在四川省內率先實現水稻「耕、種、播、收」全程機械化生產，是四川標準化程度最高的高標準農田示範樣板之一。

習近平的考察重點之一，就是推進高標準農田建設以及加強糧食生產，此外，還重點了解當地推動鄉村振興、做好疫情防控等情況。

報導指出，今年以來，習近平幾次赴農村考察，重點強調的就是鄉村振興。

習近平此次也到三蘇祠，重點了解保護歷史文化遺產等情況。

三蘇祠紀念北宋文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人。報導稱，「蘇軾是習近平引用詩文最多的中國古代名人之一」。（編輯：周慧盈）1110609

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