美中防長會談台灣 魏鳳和：若分裂將不惜一戰

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美國國防部長奧斯汀10日與中國國防部長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會，圖為魏鳳和會後步出會場。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月10日

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（中央社記者沈朋達台北10日電）美中防長下午在新加坡會談。中國國防部長魏鳳和在會中告訴美方，若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將「不惜一戰」；誰想在俄烏戰爭借題發揮損害中國利益，必將反制。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日晚間在新加坡開幕，身兼中國國務委員的魏鳳和下午先與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行會談。這是兩人首度面談。

中國官媒央視軍事報導，中國國防部發言人吳謙會後在中外媒體吹風會上表示，魏鳳和於會中強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價」，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整。

這段「不惜一戰」的說法，並未出現在中國國防部稍早發布的通稿。稍早的通稿稱「以台制華」不會得逞，譴責美國再次對台軍售，並稱中國政府和軍隊將堅決粉碎「台獨」圖謀。

吳謙還說，中國反對單純用「競爭」一詞定義中美關係。中國始終秉持相互尊重、和平共處，及合作共贏3原則看待中美關係。

會中也談到俄烏戰爭。吳謙重申中國秉持客觀公正立場，勸和促談，作為負責任大國，繼續發揮建設性作用。

他揚言：「誰想在烏克蘭問題上借題發揮，損害中國權益，我們必將堅決反制。」

據環球時報報導，吳謙說，會中討論南海議題時，魏鳳和表示，域內國家有意願、有智慧、有能力妥善處理好南海問題，「域外勢力插手攪局，才是南海最大的不穩定因素」。

魏鳳和呼籲美方應切實採取措施，多做有益於南海穩定的事，不要一味製造矛盾，挑動爭端，渲染對抗。

吳謙形容本次會談是一次「坦承積極，富有建設性的戰略溝通」，會談時間雖不長，但效果是好的。

他說，雙方都認為兩軍應落實兩國元首的重要共識，保持經常性溝通，管控風險危機。下一步，雙方將透過軍事外交管道，商討兩軍交流合作事宜。（編輯：楊昇儒）1110610