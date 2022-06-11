香港中環10日爆發槍擊案 警方稱涉幫派鬥爭

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（中央社台北11日電）香港中環街頭昨天發生槍擊案，造成至少3人受傷。警方表示，初步研判全案涉及兩個幫派鬥爭，已逮捕4名涉案人。

綜合香港01等港媒報導，中環雲咸街昨天凌晨發生槍擊砍人事件。警方表示，初步調查顯示，槍擊案涉及兩個幫派鬥爭，牽涉非法活動收益問題。

報導引述警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，這起案件不排除因毒品交易及非法賭場經營的利潤分贓不均所致。

何振東說，警方接獲報案後，在案發現場發現6名疑似涉案男子，年齡介於23至42歲之間，3人受傷，其中1人腹部中槍，需要接受手術；另有2人分別頭部受傷及腳部輕傷，目前情況穩定。傷者均為非華裔人士。

警方目前已拘捕4人，他們涉嫌「企圖傷人」以及「藏有攻擊性武器」。

何振東另指出，警方目前首要任務是盡快找回涉案手槍，避免再次發生流血事件。

他同時強調，涉及真槍犯案的案件，在香港絕無僅有，市民毋須過分緊張。警方已掌握兩個幫派的資料，包括收入來源等，相信有助盡快破案。

這起槍擊案引起全港嘩然。網上一段廣為流傳的行車記錄顯示，持刀男子跳出一輛汽車，攻擊旁邊的車輛，隨後多名男子轉身逃跑。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110611