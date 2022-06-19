中國10月起禁售非菸味電子菸 廣告一律下架

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（中央社台北19日電）中國國家菸草專賣局今天表示，10月1日起將依規定，禁止電子菸產品呈現除菸草以外的其他風味，以避免誘導未成年人。因此，諸如水果等市面常見風味的電子菸，屆時將無法在中國境內販售。

同時，各級菸草專賣行政主管部門也將依法持續加強市場監管。重點包括督促電子菸零售商落實身分證件核驗、電子菸廣告下架等要求。達到不向未成年人販售電子煙、不發布電子菸廣告等要求。

綜合中國媒體報導，中國國家菸草專賣局4月12日推出的電子菸國家標準，將於10月1日正式實施。在實施前的過渡期，電子菸生產商應執行這一標準，進行產品合規性設計，完成產品改造。過渡期結束後，沒有通過技術審評的電子菸品即不得在中國境內上市銷售。

中國國家菸草專賣局表示，自推出電子菸國家標準後，局方已核發一批電子菸相關生產企業的專賣生產許可證，並變更了一批專賣批發許可證。

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根據報導，中國中央政府以下的各級菸草專賣行政主管部門，也核發了一批電子菸零售許可證，已有一批符合國家標準的電子菸通過了技術審評。

同時，中國全國統一電子菸交易管理平台已於6月15日正式上線。截至目前，大多數已獲證的電子菸生產商、批發商、零售商在平台完成會員註冊。而電子菸行政許可、技術審評、交易平台運行等工作也正推進中。（編輯：邱國強）1110619