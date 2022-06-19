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上海昆山通勤20日有條件開放 未提是否包括地鐵

2022/6/19 22:32
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（中央社記者張淑伶北京19日電）上海市與江蘇省昆山市相鄰，卻因嚴格防疫交通阻絕。昆山市今天宣布，20日早上6時起有條件「點對點」開放滬昆通勤，但未提到封閉逾4個月的地鐵站是否重新開放。

上海6月1日「解封」後，陸續有民眾在網路上反應，要求各地對上海返回人員的規定不應「層層加碼」，呼籲昆山市政府和上海市政府解決30萬滬昆通勤人員的跨城通勤問題。

根據微信公眾號「昆山發布」，昆山市對滬昆通勤有關疫情防控政策事項通告，20日早上6時起開放在昆山有固定住所或工作單位的人員滬昆通勤，通勤人員須申領「滬昆通勤」電子憑證，經查驗後通行。

這代表通勤人員每次通勤，都必須要持有24小時核酸檢測陰性證明。

此外，通勤人員應「點對點閉環往返」，保持單位和居住地兩點一線，不前往中高風險地區所在鄉鎮（街道）；不參加各類聚集性活動；同住人員及接觸的同事按規定落實核酸檢測要求等。

對往來上海市中高風險地區所在鄉鎮（街道）的人員，或14日內有其他本土陽性感染者所在鄉鎮（街道）旅居史人員，實行「7天集中隔離+7天居家健康監測」，暫不開放通勤。

上海地鐵11號線連接上海及昆山花橋鎮。今年2月14日，因為江蘇省蘇州市疫情，上海方面停運地鐵11號線花橋段；之後又因上海疫情，花橋鎮於3月14日發布公告封鎮，導致11號線花橋段至今已逾4個月無法通行。

但昆山今天發布的滬昆通勤通告中，並未提及地鐵站將恢復運營。

部分在上海工作的民眾選擇在花橋鎮買房，每天通勤上班，今年2月中旬以來，他們已被陸續封控了3個多月，已經4個月無法正常往返滬昆兩地。（編輯：邱國強）1110619

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