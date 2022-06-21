中共於海外闢建黨校分支 洗腦非洲國家政要

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（中央社台北21日電）中共當局補助4000萬美元（約新台幣12億元）在坦尚尼亞闢建黨校分支，首批培訓學員來自非洲多國的執政黨籍明日之星，包括坦尚尼亞、南非、莫三比克、辛巴威、納米比亞與安哥拉。

香港「南華早報」（SCMP）報導，上述非南6國的執政黨共同斥資，在坦尚尼亞最大城三蘭港（Dar es Salaam）外40公里處的基巴哈（Kibaha），闢建尼瑞（Mwalimu Julius Nyerere）領袖學校。

1962年12月9日坦噶尼喀共和國成立，尼瑞是唯一一任的坦噶尼喀總統，1964年4月26日坦噶尼喀和桑吉巴合併建立坦尚尼亞聯合共和國，尼瑞擔任坦尚尼亞首任總統並兩度蟬聯至1985年卸任。

北京當局則是經由中共中央對外聯絡部給予額外補助。這個單位專門負責對海外宣揚中共意識形態，並推動跨黨派外交，而這所學校則提供中國以「政黨外交」的形式，建構與非洲國家領袖級政要強化交流的平台。

尼瑞領袖學校於今年3月間啟用，中共於本月初主持培訓，估計共有120名非洲6國的執政黨骨幹參與，1960至1970年代尼瑞主政期間，猶如許多非南國家，坦尚尼亞也深受毛澤東思想與共產黨的影響。

雖因中國在非洲大舉興建重大基礎建設而頻頻曝光，當前中國與非洲關係，幾乎全面偏向經濟往來，不過坦尚尼亞及許多非洲國家，仍附和北京所聲稱，具有中國特色的社會主義。

南非、莫三比克、安哥拉、納米比亞與辛巴威的政黨，仍專注於效法中國的治理和經濟發展模式，觀察人士說，尚未有非洲國家全面採納中國「模式」，但大多數讚揚若干中共的理念，像是一黨獨大或以黨領政等。

近年來，中國一再積極推動以強化與非洲各國執政黨的關係，並且每年邀請數以百計的非洲多國官員藉由「遊學」到訪中國。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110621