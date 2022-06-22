中國財長：經濟不確定性上升 財政平衡壓力大

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（中央社台北22日電）中國財政部長劉昆21日表示，當前經濟發展不確定性上升，財政收支平衡壓力較大，完成預算需要付出艱苦努力，將加大宏觀政策調節力度，保持經濟運行在合理區間。

據新華社報導，劉昆21日向全國人大常委會提出2021年中央決算報告時，作上述表示。

劉昆表示，當前中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。全年財政收支平衡壓力較大，完成預算需要付出艱苦努力。

他指出，下一步將加快落實確定的政策，加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力，有效管控重點風險，保持經濟運行在合理區間。

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此外，新華社刊物「半月談」21日發表評論時也說，中國經濟正在非常關鍵時刻，但「穩經濟」根基不牢固。各地做好一攬子政策「規定動作」同時，還可拿出「自選動作」，多謀劃立竿見影的穩增長項目。

這篇評論並坦承，疫情對中國經濟形成嚴重衝擊，客觀上為今年實現5.5%的年度成長目標「帶來困難」。應透過各種手段努力完成今年的成長目標。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110622