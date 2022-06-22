專家：俄烏戰爭曠日持久 降低中共犯台可能

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（中央社台北22日電）美國前總統柯林頓主政時期的國防部助理部長奈伊（Joseph Nye）說，台灣的局勢可說是當前亞洲最類似烏克蘭的情況，不過他認為，因俄烏戰爭長期化，反而降低未來數年中國入侵台灣的可能。

美國之音（VOA）報導，6月20日奈伊在韓美研究所（Institute for Corean-American Studies, ICAS）舉辦的線上研討會表示，烏克蘭戰爭是「經典的誤判」。

奈伊表示，因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原以為很快即可推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）並扶植親俄政府。

他說，局勢發展到今天，俄烏戰爭很有可能變得曠日持久，因俄軍犯下戰爭罪行的證據曝光後，烏克蘭人的民族情緒空前高漲，澤倫斯基幾乎沒有談判的空間。

奈伊表示，與此同時，蒲亭把個人政治前途全都押注於征服烏克蘭、恢復俄羅斯帝國往昔榮耀，因此也不大可能太多讓步，以致戰局很有可能演變成長期的僵局。

他說，曾有預測分析，中國可能在4年內犯台，但他認為在這4年，中國攻台的可能性減弱，因蒲亭既無法借道盟友白俄羅斯而從陸地邊界以大規模軍隊佔領基輔，而北京針對台灣發動兩棲作戰，也不太可行。

奈伊表示，若中共領導人習近平當前執政的主要目標是加強共產黨對中國的控制，那麼若遠征台灣失敗將可算得上是為數不多而且可能擾亂這個目標的變數之一。

他說，可能由於烏克蘭的戰爭，「人們在台北可以睡得稍微輕鬆一點」。

中國國防部日前宣布成功試驗陸基飛彈攔截技術，有專家分析，再加上第3艘航空母艦下水，中國可說是備齊攻打台灣的所需手段。

但奈伊不這麼認為，他說，中國在台海緊張局勢不斷升級之際，宣布成功試驗陸基飛彈攔截技術，政治意義大於實際意義，「不過是政治談判的籌碼」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110622