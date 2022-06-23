熔斷機制與隔離時間放寬 中國國際航班逐步增加

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國民航局近日調整國際航班熔斷機制，統計時間從落地後7天調整至5天，大幅降低被熔斷的可能性。加上多地入境隔離政策下修至7到10天不等，因此飛往中國的航班逐步增加。

根據中國民航局調整前的「國際航班熔斷規則」，從國際航班落地之日起算7日，若該航班載送入境的旅客中出現5例以上的陽性感染者，將觸發熔斷並被暫時停飛。熔斷機制從6月1日起，計算期間下修至5日。

根據第一財經報導，熔斷機制放寬象徵國際航班停飛的機率變小，加上多個城市陸續下修入境隔離時間，有利於中國國內外的航空公司安排航班，國際航班逐步增加。

報導引述中國民航人士表示，「熔斷機制」與「入境隔離」兩個政策調整，主要是針對Omicron變種病毒，因為Omicron的潛伏期更短，如果國外入境集中隔離仍維持14天，不見得有必要，也可能會增加隔離旅館傳播的風險。航班熔斷資料統計的週期縮短也是出於相同考量，既能有效防控Omicron，也能提高政策的有效性，「有利於回國航班的增加，對於降低國際機票價格，方便旅客回國都有好處。」

為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中國民航局從2020年3月起執行「5個1」政策，要求每1家航空公司經營任1國家的航線只能保留1條，且每條航線每1週只能營運1航班。

報導指出，在政策陸續上路後，過去兩年一直被嚴控數量的國際航班，最近也有了實質性的增加，「5個1」政策也有鬆動。

報導引述多位中國國內航空公司的內部人士透露，早在5月底，有3家中國國內航空公司曾收到中國民航局新增國際航班的額度配置。「近期的確聽說民航局在準備增加更多國際航班，落實近日國務院常務會議上的決定。」

中國國常會日前做出指示，要有序增加中國國內、國際客運航班，制定方便外國企業人員往來的措施。（編輯：唐佩君）1110623