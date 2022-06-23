上海復工營運壓力仍大 台商評估需再撐3個月

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）上海解封至今逾3週，各類型企業逐步復工、復市。然而近兩個月封控對於經營造成的衝擊仍在，加上嚴格防疫措施也對企業造成影響，台商評估需再撐3個月才能完全恢復正常營運。

上海在1日解除長達2個月的封控後，製造業、餐飲與零售業都動了起來，加緊腳步復工復市，盼把空白的2個月填補上，盡快恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的正常營運情形。

不過，部分製造業仍面臨供應鏈斷鏈壓力；餐飲也受限於不能內用等防疫規範，加上2個月沒有收入，以及人事、租金、原物料等成本壓力排山倒海而來，對不少企業而言，解封後，營運的挑戰才正要開始。

上海執業律師、上海台協副會長蔡世明接受中央社訪問時提到，從政策面、經營成本與疫情防控措施分析，大概還要3個月左右才能逐步恢復到疫情爆發前正常的經營情形。

蔡世明指出，目前上海市政府針對企業提出的紓困措施中，企業最長可減租6個月，換句話說，在推動這項政策時就已經考量到即便解封，企業營運情形也不會立刻恢復，需要時間調整；另一方面，即便解封，但是防疫措施並非一下歸零，而是逐步放寬，這樣的情況對於企業經營一定會造成影響。

他也提到，即便上海的情形開始恢復，也是「慢慢恢復」，不會在一夜之間就回到疫情之前，所以企業主應該要規劃一套至少3、4個月的財務安排，度過疫後復甦的這段時期。

蔡世明說，「商業的變化不能夠等，你只能在現有的情形之下找出生存之道」。他說，有些企業主手上的資金可能已經比較吃緊，如果沒有及早做這樣的財務規劃或轉型，只是等著「市場恢復到最舒適的狀態」，可能會來不及。

根據他的觀察，未來3個月內，與民生相關的餐飲零售業還會經歷一波篩選跟汰換。

在製造業方面，蔡世明則分析，若訂單沒有因為封城而發生轉單效應，加上上、下游供應鏈沒有斷鏈的企業，受到的影響不會太大。例如，近期有一名在上海投資的製造業台商表示，目前除了趕工補齊4、5月的訂單外，未來幾個月的訂單也都很穩定。

蔡世明提到，如果是面臨客戶轉單的企業，復工之後的情形就比較辛苦。（編輯：李雅雯）1110623