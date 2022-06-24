20大前壓軸 上海與北京黨代會25日起接力登場

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）中共20大預計將在秋季登場，各省市黨代會換屆進入尾聲，僅剩上海與北京尚未舉行。官方宣布，上海、北京黨代會將分別在25日、27日召開，進行委員會換屆選舉，並選出20大代表。

據微信公眾號「上海發布」，中共上海市第12次代表大會將於6月25日至27日舉行，主要任務除了聽取與審查上海市第11屆委員會的報告、審查第11屆紀律檢查委員會的工作報告，並進行兩委員會換屆選舉，也將選出上海市出席20大的代表。

據發布，上海選出810名代表參與本次的市黨代會，成員來自經濟、科技、教育、文化、社會管理等各領域。其中，生產和第一線工作人員代表共321名，占39.6%；專業技術人員代表共205名，占25.3%。

以性別區分，女性黨員代表共342名，占42.2%；以年齡區分，50歲以下代表共456名，占56.3%。

官媒北京日報報導，中共北京市委12屆19次全會決定，中共北京市第13次代表大會於6月27日至30日召開。大會的各項籌備工作已經就緒，780名市黨代會的代表已全部選舉產生，成員涵蓋經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育、社會管理等各個領域。

北京黨代會結束後，接著就要迎接秋天登場的中國共產黨第20次全國代表大會。（編輯：楊昇儒）1110624