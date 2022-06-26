中國新版反壟斷法 專家：平台企業迎來精準監管

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（中央社台北26日電）中國新版反壟斷法將從8月1日起實施。分析指出，這是反壟斷法實施14年後首次修訂，新版反壟斷法實施後，平台企業藉助收購、併購排除限制競爭的行為，將迎來更精準的事前監管。

第13屆全國人大常委會第35次會議於6月24日表決通過關於修改反壟斷法的決定，將自8月1日起施行。

第一財經25日報導，南開大學法學院教授、競爭法研究中心主任陳兵表示，公平競爭的市場環境與安心經營的法治環境是促進平台經濟規範持續發展的前提，隨著新版反壟斷法推出，市場預期將進一步趨穩，對於平台企業常態化監管更加明確。

陳兵說，平台企業將有更加公平透明可預期的市場環境，其依法合規展開的經濟活動反而不會再綁手綁腳。

中國社科院大學法學院副教授韓偉指出，修訂版本在總則部分單獨設置一條文，對平台經濟的規範進行原則性說明，這體現了這次修法對平台經濟領域反競爭行為的高度重視，這也是目前全球反壟斷規則完善的重點領域。

國家市場監管總局相關負責人日前在對反壟斷法修訂做背景介紹時說，一些大型平台經營者濫用數據、技術、資本等優勢實施壟斷行為、進行無序擴張，凸顯妨礙公平競爭、抑制創業創新、擾亂經濟秩序、損害消費者權益等問題，迫切需要明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則。

去年以來，反壟斷執法部門對多家平台企業的違法併購案開出了單張人民幣50萬元（約新台幣220萬元）的最高罰單。有業界人士認為，罰單金額與平台巨頭年度銷售額不成比例，懲戒性有限。

新版反壟斷法實施後將加大對經營者違法實施集中的罰款金額。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110626