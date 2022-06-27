更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月景氣燈號亮第3顆「穩定」綠燈 景氣擴張力道趨緩
首頁 / 兩岸

服裝店H&M關閉上海旗艦店 疫情下最新犧牲者

2022/6/27 16:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京27日電）連鎖服裝店H&M在24日關閉了位於上海的旗艦店，這也是2006年其進入中國市場時的首店。H&M曾因新疆棉事件遭抵制，今年再受上海封控衝擊而關店。

零售商業門戶網站聯商網報導，位於上海淮海中路651號的H&M店鋪正式撤店；去年5月，H&M上海南京西路旗艦店也宣布閉店。受到新疆棉事件影響，2021全年已有60家門市關門。

美媒「華爾街日報」分析，H&M此次關店是上海兩個月封控給中國經濟和企業造成嚴重創傷的最新跡象。這些防疫限制措施使上海居民中的大多數人被迫禁足家中，商場和非必需品商店被關閉。

報導說，H&M的發言人對關閉上海旗艦店一事不予置評，僅稱該公司正處於29日公布財報前的緘默期。

由於美國認為新疆存在「強迫勞動」爭議，歐美服裝公司陸續宣布不再使用新疆棉花，導致去年爆發消費者的抵制風潮，H&M首當其衝。

報導引述H&M的客服代表說，該品牌目前在中國有362家門店，少於2021年11月的445家和2020年11月的505家。（編輯：周慧盈）1110627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族