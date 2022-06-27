服裝店H&M關閉上海旗艦店 疫情下最新犧牲者

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（中央社記者張淑伶北京27日電）連鎖服裝店H&M在24日關閉了位於上海的旗艦店，這也是2006年其進入中國市場時的首店。H&M曾因新疆棉事件遭抵制，今年再受上海封控衝擊而關店。

零售商業門戶網站聯商網報導，位於上海淮海中路651號的H&M店鋪正式撤店；去年5月，H&M上海南京西路旗艦店也宣布閉店。受到新疆棉事件影響，2021全年已有60家門市關門。

美媒「華爾街日報」分析，H&M此次關店是上海兩個月封控給中國經濟和企業造成嚴重創傷的最新跡象。這些防疫限制措施使上海居民中的大多數人被迫禁足家中，商場和非必需品商店被關閉。

報導說，H&M的發言人對關閉上海旗艦店一事不予置評，僅稱該公司正處於29日公布財報前的緘默期。

由於美國認為新疆存在「強迫勞動」爭議，歐美服裝公司陸續宣布不再使用新疆棉花，導致去年爆發消費者的抵制風潮，H&M首當其衝。

報導引述H&M的客服代表說，該品牌目前在中國有362家門店，少於2021年11月的445家和2020年11月的505家。（編輯：周慧盈）1110627