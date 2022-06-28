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深圳禁飛無人機 未知是否與習近平有關

2022/6/28 16:06（6/28 16:11 更新）
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香港回歸25週年慶典舉行在即，中國國家主席習近平將會出席，目前香港全城加強保安戒備；圖為慶典舉辦場地會展一帶，警方放置了大量水馬（灌水障礙物），以防衝擊。中央社記者張謙香港攝 111年6月28日
香港回歸25週年慶典舉行在即，中國國家主席習近平將會出席，目前香港全城加強保安戒備；圖為慶典舉辦場地會展一帶，警方放置了大量水馬（灌水障礙物），以防衝擊。中央社記者張謙香港攝 111年6月28日
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（中央社記者張謙香港28日電）中國大陸深圳市公安局今天公布，為確保香港回歸25週年慶典活動安全順利舉行，今天深夜起禁飛無人機數天；此前有媒體報導，中國國家主席習近平將會經深圳赴港出席香港回歸慶典。

根據深圳新聞網的報導，深圳公安局表示，經深圳政府批准，為確保香港回歸25週年慶典活動安全順利舉行，防範無人機等航空器違法違規飛行，維護公共安全，保護公民人身財產安全，深圳行政區域內禁止使用無人機等航空器。

但經批准用於「香港回歸25週年慶典活動」的演示、航拍、電視轉播、警務、應急救援、引航、氣象探測和人工影響天氣作業等飛行活動，不受相關規限。

相關禁令自6月28日零時至7月3日深夜實施。

香港媒體早前報導，習近平預定於6月30日及7月1日來港出席回歸活動，但不會在港過夜，而是每天往返深圳。

香港回歸25年來，深圳當局似乎未曾採取過類似行動。（編輯：呂佳蓉）1110628

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