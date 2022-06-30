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救房市 中國官媒：未來各地政策更具針對性

2022/6/30 11:50
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（中央社台北30日電）中國官媒報導，低迷房市正在築底過程，回穩需要政策拉拔，預計未來各地政策會更具針對性，在限購、限價、首付比率、第一間房標準認定、貸款利率、稅收等方面都有調整空間。

據證券時報30日報導，中央系列穩房地產訊息加上各地「因城施策」持續發力，系列購房支持政策和房地產紓困政策疊加效果顯現，5月房地產各指標較4月回升，房價降勢趨緩、中古屋市場修復，市場量和價均有改善。

目前全國房市仍在築底過程中，回穩需要政策助力，未來各地政策會更具針對性，在限購、限價、首付比率、第一間房標準認定、貸款利率以及稅收等方面都有進一步調整空間。

國海證券地產首席分析師夏磊說，從政策鬆到市場穩，第一階段是增加購房信心，第二階段是加上槓桿，形成直接購買力。在現有政策上，首付比率、第一間房標準認定、貸款利率都有調整空間。

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夏磊認為，未來各地政策會更具針對性，例如推出結合租賃政策的「出租換房票」、結合生育政策的「多胎增房票」、結合養老政策的「投親增房票」；或是熱點城市對中古屋市場定向降低社保要求。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭表示，全國房市仍在探底中，很難說現已見底。預估下半年全國房市會築底，很多指標跌幅會收窄，成交量會略有反彈，房價跌幅可能進一步地收窄。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110630

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