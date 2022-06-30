人行貨幣政策委員會例會 增穩就業穩物價表述

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（中央社台北30日電）中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會2022年第二季例會近期召開，據官媒證券日報，相較於今年第一次的例會，第二季例會新增「穩就業與穩物價」的表述。

今年中國的經濟發展備受注意，第二季由於上海歷經2個月的封城以及各地受動態清零政策的影響，經濟承壓明顯；並且又要迎來首個「00後」（西元2000年後出生）的畢業季，千萬就業大軍要投入勞動市場。

證券日報指出，人行貨幣政策委員會第一、二季例會均強調「穩字當頭、穩中求進，強化跨週期和逆週期調節，加大穩健貨幣政策實施力度」、「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」。

不過，這次例會增加了「要按照『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』的明確要求，統籌抓好穩就業和穩物價」的表述。

另包括「在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水準基本穩定」、「著力穩定產業鏈供應鏈」等表述。

同時，這次例會再次強調，「結構性貨幣政策工具要積極做好『加法』，精準發力」，同時提出「加大普惠小微貸款支持力度，支持中小微企業穩定就業，用好支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和碳減排支持工具」。

中信證券首席經濟學家明明指出，此次例會強調了要發揮貨幣政策穩就業、穩物價的作用。目前，全球通膨壓力較大，海外能源價格、油價、糧食價格都處於相對高位，如何維持中國通膨穩定是貨幣政策關注點之一。

明明表示，結構性貨幣政策工具仍是未來貨幣政策的主要發力點，促進經濟的平穩增長。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，降準和降息對於「穩增長」具有積極作用，未來仍具有一定空間。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110630