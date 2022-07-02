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港澳辦：習近平對一國兩制認識提升至新境界

2022/7/2 11:46
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（中央社台北2日電）中國國務院港澳辦今天發文，指中國國家主席習近平1日在香港發表的講話，用4個「必須」闡明香港一國兩制過去為什麼能成功、未來如何更成功，把對一國兩制實踐的規律性認識提升至新境界。

習近平1日在香港主持新一屆香港政府主要官員就職典禮，並發表講話，中國國務院港澳事務辦公室2日發文，指習近平此行為香港一國兩制的實踐開創新局面，注入強大動力。

文章指出，香港局勢經歷由亂到治的重大轉折，正處於由治及興的關鍵時期，習近平在港期間出席10多場活動，並發表講話，高度肯定香港一國兩制實踐取得巨大成就，宣示北京中央堅持一國兩制不會變、不動搖。

文章又指出，習近平用4個「必須」總結25年來香港一國兩制實踐的經驗和啟示，一、必須全面準確貫徹一國兩制方針，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯；二、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。

三、必須落實愛國者治港，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。四、必須保持香港的獨特地位和優勢，背靠祖國、聯通世界。

文章強調，習近平用這4個「必須」闡明了香港一國兩制實踐過去為什麼能夠成功，未來如何取得更大成功，「把對『一國兩制』實踐的規律性認識提升至新的境界。」（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110702

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