安哥拉新政府覺醒 斷中國金援拚經濟多元發展

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（中央社台北4日電）貸款換石油的「安哥拉模式」曾被譽為中國與非洲產油國的經貿合作典範，但自從安哥拉新政府主政後，決心斷中國金援除政治積弊拚經濟多元發展，中國在當地的僑民從30萬驟減至僅存2萬人。

據香港「南華早報」（SCMP）3日報導，安哥拉長達27年的內戰於2002年劃下句點，這個殘破不堪的非洲國家當時百廢待舉，卻是中國而非西方國家，捧著大筆金援挹注，並協助興辦各項基礎建設。

像是中國輸出入銀行曾於2004年承諾，提供20億美元（約新台幣595億元）重建換石油的貸款，這就是眾所周知的安哥拉模式（Angola Model），以致魯安達（Luanda）當局輕而易舉取得用來造橋舖路的鉅額。

估計在本世紀初期，中國當局在安哥拉大撒幣達426億美元，相當於2000年至2020年間，中國援助非洲國家總額的逾1/4，可惜好景不常，2014年中油價從每桶115美元重摔至50美元，安哥拉經濟深受重創。

自2016年起這個非洲產油國連5年衰退，之後爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，最近更是險些就要被迫宣告債務違約。

原國防部長勞倫科（Joao Lourenco）於2017年當選總統，取代執政38年的杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos），他誓言翻轉安哥拉日益萎縮的財富，不再獨尊靠石油吃飯的經濟，並揚言斬斷對中國的過度依賴。

他還說，就國家長期的發展而論，經濟多元化是攸關安哥拉存亡的關鍵，並於2019年坦承，之前與中國敲定的原油換貸款根本行不通。

勞倫科更誓言掃蕩貪腐，因為杜桑托斯的親屬和親信都是受惠於安哥拉模式而中飽私囊，像是國營燃料公司Sonangol負責人就是杜桑托斯的長女，已被指控洗錢與管理不善。

波蘭弗羅茨瓦夫大學（The University of Wroclaw）助理教授科平斯基（Dominik Kopinski）表示，勞倫科表明，中安兩國的關係來到政治風險臨界點，因雙方過從太密，而且代價太高。

他說，於此同時，中方也認為在安哥拉投注太多，因此坊間盛傳，2018年勞倫科曾訪中盼金援，對方卻說大撒幣結束了，最重要還是因疫情緣故，以致兩國加速脫鉤。

統計顯示，兩國關係鼎盛時期當地中國僑民超過30萬人，如今僅存約莫兩萬上下，不過當中資相繼撤光，反而吸引更多原本的合作夥伴回歸，像是巴西工程集團Novonor，還有以色列的Mitrelli集團等。

此外，勞倫科更加重視與美國和德國的關係，同時強化既有夥伴如法國及葡萄牙的交流。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110704