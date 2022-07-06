疫情下離譜事 江蘇在居民手上蓋章被轟當人是豬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）江蘇無錫6月底爆發COVID-19疫情後已趨緩，但昨天下午網上傳出一張「無錫一街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持三天」的圖片，引發中國網友炮轟「當人是豬」。

無錫市自6月29日出現這波疫情以來，全市已進行6輪核酸檢測，其中的「揚名街道」目前有1個高風險、2個中風險區域，街道下轄12個社區，轄區內共18萬人。

經連日防控後，當地疫情已漸趨緩和，而陸網昨天則流傳一張「無錫一街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持三天」的圖片，引發網友熱議與不滿。

綜合光明網等陸媒報導，無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心昨晚發出致歉聲明說，工作人員為避免人群聚集，在發放黃碼人員核酸檢測採樣證明過程中方法簡單粗暴，做法欠妥，給居民帶來困擾和不便。

對此，網友炮轟，「這操作，人快成檢疫合格豬肉了」、「這是無錫幹出來的事？大跌眼鏡，揚名街道這次揚名了」。

還有網友說，「哪裡有疫情、哪裡就有離譜的事！」、「這與腦門刻字的古代刑法相似，都是為了廣而告之，腦殼灌的全是水」。（編輯：周慧盈/邱國強）1110706