習近平被奉「領袖」 只要活著影響力獨步全中國

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（中央社台北12日電）中共今秋召開20大，香港明報報導，篤定3連任的領導人習近平已榮膺「黨的核心」、「軍隊統帥」頭銜還不夠，屆時將被尊奉「人民領袖」，如此習就算卸任，只要活著影響力無人出其右。

報導說，回顧中共黨史，目前只有毛澤東及華國鋒被稱「領袖」。毛被稱為「偉大的領袖和導師」，華國鋒曾短暫獲封「英明領袖」。

中共20大代表名額共2300個，由全國38個選區推選，習近平在今年4月廣西代表團的選舉中，以全票當選。選前中共廣西壯族自治區第12屆委員會第3次全體會議大肆吹捧習近平，並強調永遠擁戴、捍衛、追隨領袖。

不過習近平被譽為「領袖」並非始於廣西黨代會。2017年7月，解放軍慶祝建軍90週年在內蒙古朱日和聯合訓練基地大閱兵，當時的中央軍委副主席范長龍要求全軍「牢記領袖的囑託、統帥的號令」。

之後同年10月全黨展開學習19大習近平的政治報告，「習家軍」指標人物蔡奇，讚揚習近平「不愧為英明領袖」。今年6月30日，蔡奇當選統領首都的北京市委書記。

而黨內推崇習近平「人民領袖」，則是從去年19大6中全會審議通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」後，逐漸開展，這份中共第3份歷史決議中的「兩個確立」，使習的人民領袖地位更鞏固。

不具名政治學者告訴明報：「即使將來習近平不擔任國家主席和總書記，但作為領袖、核心，只要他活着，他的影響力就是第一位的。」

另有政治觀察人士分析，習近平獲「領袖」稱號，加上此前確立的「核心」，將來即使不擔任國家主席、總書記，仍可比照創造「核心」一詞的「普通黨員」鄧小平，國政和黨務都他說了算。

中國政治學者陳道銀說，習20大連任「毫無疑問」，「只要把20大這個坎邁過去，後面就是一直走下去。最快可能21大有接班人露面，樂觀估計22大退下來，由新的接班人掌舵」。

而軍方背景的人士則告訴明報，武裝力量有高度的共識，希望在習近平主政期間，解決台海兩岸分治，如此兩岸統一，「人民領袖」的頭銜對習近平而言也將實至名歸。

此外，今秋召開20大期間，習近平將發表專題報告。熟悉中共文宣系統的消息來源說，在解讀、學習報告時，官方將強調並自然使用人民領袖的稱謂，而「一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要」將成為宣傳定式。

至於是否適時以官方審定並默許，由民間先行的方式推領袖標準畫像，目前暫無定案。消息來源稱，預料介紹領袖肖像的措辭將是「新時代的人民領袖習近平主席」。

宣傳系統知情者稱，與18大6中全會習獲得「核心」稱號前，地方官員較拘謹，20大後「領袖」的尊稱將大規模開展。知情者稱：「這並非中央宣揚個人崇拜，而是因應國內外局勢變化，黨政軍民有高度的共識。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110712