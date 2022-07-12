兩岸氣氛不佳逢疫情 海峽青年論壇台方視訊參與

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邁入20屆的海峽青年論壇於12日舉辦，陸方出席最高層級是福建省委書記尹力。尹力表示，論壇舉辦至今已有1萬2300多名兩岸青年先後因論壇而相聚、相識。圖為尹力於會場致詞。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月12日

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（中央社記者吳柏緯廈門12日電）海峽論壇今天登場，受疫情因素與兩岸氣氛不佳，以往受到關注的海峽青年論壇，今年顯得「話題不足」，除多位被安排上台的台青代表外，台方主辦人員皆以錄影致詞方式參與。

今年海峽論壇從今天起登場，外界關注的大會將於明天舉行，部分周邊活動、分論壇則從今天上午起，在廈門市內與福建省多地同步舉行。其中向來備受台灣媒體注意的「海峽青年論壇」，也於上午舉辦。

「海峽青年論壇」今年邁入20屆，主辦方邀請歷屆與會者參加，並宣布將編纂「兩岸青年交流研究報告」，「逢10」擴大慶祝的意圖明顯。事前更一度傳出國台辦主任劉結一將親自出席論壇，引發台灣媒體一陣騷動，但並未成真，陸方出席最高層級官員是中共福建省委書記尹力。

台方出席代表以多名長期參與兩岸青年交流活動的民間機構人士、台商、台幹為主。名列大會主辦方的國民黨青工總會總會長廖怡琇、中華青年交流協會理事長黃榮護與秘書長鄭婷文都未到現場，而是以影片致詞。

一名曾跑過多屆海峽論壇的記者私下表示，以往邀請的台青代表，或多或少都有些知名度，甚至因為在各自的領域極為活躍，即便沒見過本人，也聽過名字。然而這幾年來，變化性少了，除了一些老面孔外，確實有不少與會的在陸台青，知名度不足。

尹力致詞時提到，海峽青年論壇已經連續舉辦20屆，近兩年受到疫情等因素衝擊，但兩岸青年的交流、交往從未間斷，已有1萬2300多名兩岸青年先後因論壇而相聚、相識。

他強調，福建省是中國大陸最具發展潛力和活力的省分之一，舉凡數位經濟、海洋經濟、綠色經濟等，經濟社會各方面蓬勃發展，為兩岸青年施展才華、共創未來提供寬廣的舞台。（編輯：邱國強）1110712

第20屆海峽青年論壇12日登場，除多位被安排上台的台青代表外，台灣方主辦方人員皆以錄影致詞方式參與。圖為中華青年交流協會理事長黃榮護以影片致詞。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月12日