中國疫情清零失敗 蘭州升級管控上海重啟方艙

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上海疫情升溫，需被隔離管控的確診人數增多，上海已重啟部分隔離點方艙。圖為12日上海市民眾進行核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北14日電）中國官方今天公布新增292例本土病例（含確診與無症狀感染者），其中甘肅單日增100例，蘭州市針對4區升級至「嚴格」臨時性管控；上海部分地點重啟方艙，另官方否認機場取消航班。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）121例，當中本土確診86例。另外，本土新增無症狀感染者206例。

13日本土疫情以甘肅單日增100例（36例確診與64例無症狀感染者）最多。蘭州市11日起對市內4個屬主城區的行政區實施1週臨時管控措施；13日蘭州市再發布通告，4區升級至「嚴格」臨時性管控，私家車原則不出行。甘肅省多個高速和國省幹線設立查驗點，另部分客運班線暫停發班。

蘭州市副市長楊德智表示，疫情形勢嚴峻，全市上下正在咬緊牙關，毫不鬆懈開展防疫工作。

中國疫情另一個關注點是上海，作為全國金融商業中心，其疫情情勢牽動全國經濟，13日新增本土病例47例（5例確診與42例無症狀感染者），因需被隔離管控的確診人數增多，上海已重啟部分隔離點方艙作為密切接觸者的集中隔離場所。

近日中國網路上出現一張截圖，指13日零時起上海浦東機場和虹橋機場8成以上航班將減少或取消。上海闢謠平台對此否認，指航班一切正常，不存在大規模取消或者幾點後全部取消的說法。

位於南方省份的廣東珠海，因與幼兒園關聯的群聚疫情擴散，單日再新增27例，當地政府強調將24小時不間斷全力開展疫調溯源。疫情工作有序有效進行，查3人散布珠海封城假訊息，分別被處行政拘留和行政罰款。

在香港澳門部分，香港13日病例重回3000例，單日新增3154例，其中2943例為本土感染。香港醫管局總行政經理何婉霞表示，目前逾1千名確診者留醫，每日入院人數增加情況令人擔憂，將加強調動資源，確保有足夠設施和人力照顧確診者。

澳門自6月18日起累計1615例確診病例，7月11日起非必要民生場所暫停運作一週。衛生局傳染病防控處長梁亦好表示，封控後新增病例數雖減少，但絕不能掉以輕心，有些陽性病例仍未找到關聯，意味社區內有隱形傳播鏈，且Omicron變種病毒傳播力強，稍有鬆懈都可能再次造成病例倍增。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110714