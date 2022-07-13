疫情下中國民眾更愛存錢 上半年人民幣存款增10兆

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（中央社台北13日電）中國人民銀行近日公布今年上半年住戶存款增加人民幣10兆3300億元，平均每天逾570億存款湧向銀行。專家認為，受疫情衝擊，民眾對認為未來更不確定，使得預防性儲蓄動機上升。

中國新聞網今天報導，最近有兩組數據，讓人感受中國老百姓更愛存錢。首先是人民銀行（央行）11日發布，今年上半年人民幣存款增加18兆8200億元，年增逾4兆元。其中，住戶存款增加10兆3300億元。

報導表示，上半年住戶存款增加逾10兆元，代表上半年平均每天逾570億存款湧向銀行。

其次，根據央行發布今年第2季城鎮儲戶問卷調查報告，傾向於「更多消費」的居民占23.8%，較第1季增0.1個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占58.3%，季增3.6個百分點；而傾向於「更多投資」的居民占17.9%，季減3.7個百分點。

上述數字顯示，傾向存更多錢的人大幅變多了，而願意增加投資的人變少了。

招聯金融首席研究員董希渺受訪表示，居民儲蓄意願增強的原因，從短期看，主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的衝擊。今年3月份以來，疫情多點擴散，部分企業難以正常生產經營，不穩定、不確定因素增多，導致居民預防性儲蓄動機上升。

此外，今年受國際金融市場震盪影響，資本市場波動加劇，股票、基金收益明顯下降，也導致居民風險偏好有所下降，部分資金重新流向存款。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，2020年的經驗顯示，疫情會導致居民存款的年增速度上升，而且增速會在較高水平上保持一段時間。

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網友則分析，因第2季的封控，無法旅遊也上不了餐館，加上經濟基本面不確定，消費自然減少，此外房市走跌，也抑制了高端消費。

另則有網友反諷「不讓你取錢，存款自然增加」，諷刺今年4月起河南村鎮銀行儲戶（存款人）無法提領現金，6月前往河南取回存款，卻被「天降紅碼」無法出行。事件引起極大關注，而涉及金額可能近400億元（新台幣約近1780億元）。（編輯：唐佩君/邱國強）1110713