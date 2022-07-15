海基會為赴陸台生辦研習營 盼做學子後盾

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財團法人海峽交流基金會15日為即將赴中國大陸就學的新生舉辦「台生研習營」。海基會副秘書長劉克鑫（第2排中）主持綜合座談後與全體人員合影。（海基會提供）中央社 111年7月15日

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（中央社記者沈朋達台北15日電）財團法人海峽交流基金會今天為即將赴中國大陸就學的新生舉辦研習營，學生關心各地防疫隔離政策、兵役緩徵和學歷採認等問題。海基會也強調和陸委會等單位是台生們的後盾。

海基會15日在國立政治大學公企中心舉辦第15屆「台生研習營」。海基會副董事長兼秘書長詹志宏說，台生到大陸求學和到其他國家很不同，許多國家的大學內有台灣同學會，協助新生接送機、住宿等；但在中國大陸的大學要組織同學會不易，因此希望透過研習營，讓新生認識同校、同城市的學長姐，建立聯繫群組。

詹志宏也說，海基會設有緊急服務專線，24小時都有專人接聽，台生若有緊急需求，也可隨時向海基會求助。

會中學長姐分享經驗時，有學生詢問「隔離出來後到學校時，會不會又被加碼隔離」、「要怎麼使用支付寶綁定帳戶」等有關隔離政策、行動支付、金融匯兌、海關通關、藥物寄送、獎學金申請，和後續升學、實習及就業等問題。

海基會副秘書長劉克鑫主持綜合座談。學生在會上提出兵役緩徵、學歷採認、證照效期、文書驗證和回台報考公職等問題，陸委會、教育部、內政部役政署、內政部移民署和國防部等部門都派員出席，回答相關問題。

劉克鑫強調，海基會、陸委會等政府相關單位是台生們的後盾，希望學生和海基會保持聯繫，也歡迎回台時隨時來坐坐。

海基會表示，今年疫情稍緩，採實體與線上直播同步舉行活動，讓先赴陸隔離的學生也能參加，線上線下共計有110餘人與會。（編輯：楊昇儒）1110715