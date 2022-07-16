雙城論壇時間短難閉環 上海僅開放受邀嘉賓入場

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）今年的雙城論壇將在19日登場，以視訊方式進行。由於時間較為匆促難以落實閉環管理等防疫措施，因此今年上海會場僅開放受邀與會嘉賓進入，媒體與其他相關人員僅能在分會場視訊參與。

根據上海市政府的微信公眾號「上海發布」，2022上海台北城市論壇將於19日舉行，在上海與台北分別設立會場，採用視訊方式召開。

據了解，由於本屆雙城論壇舉行的時間較趕，無法落實提前閉環管理，因此上海主會場只安排政府官員、受邀與會的嘉賓入場，媒體與其餘相關人員無法進入主會場，而是被安排在分會場，藉由視訊的方式觀看上海與台北兩個會場的情形，藉此報導。

目前中國大陸為落實防疫政策，因此採訪或參加大型會議與活動都需提前閉環管理。

以日前中央社記者參加廈門的海峽論壇為例，被要求提前3天入住指定旅館，期間不得自由外出，採訪僅能由大會安排；6月底，上海舉行上海市黨代會新聞發布會，與會的媒體也被要求提前2天入住指定的旅館進行閉環管理。

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官方通知，有意參加本屆城市論壇的人員，需準備24小時內的核酸陰性證明。

據發布，今年的雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，藉由交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。論壇期間，兩市將以「線上簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。論壇舉辦至今，雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。（編輯：周慧盈）1110716