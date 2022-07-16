重拳反恐到文化潤疆 中國新疆政策將納經濟文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北16日電）中共總書記習近平8年前新疆行尾聲，烏魯木齊爆恐攻，北京決心下重手反恐。8年後他再訪新疆，官媒未提反恐而談文化潤疆，除宣示反恐成效，也顯現經濟和文化將是治疆重點。

習近平15日結束4天的新疆考察行程，官媒央視新聞聯播當晚用了32分鐘的影片詳述了他這趟睽違8年，遍及烏魯木齊、石河子和吐魯番等地的新疆行。

8年前後，新疆氛圍有不小轉變。2014年習近平考察新疆的最後一天，烏魯木齊南站發生爆炸和砍人恐怖攻擊事件，造成3死79傷。習近平當時強調要「出重手、下重拳，先發制敵」，「採取果斷措施，堅決把暴力恐怖分子的囂張氣焰打下去」。

2016年陳全國主政新疆後，展開包括「教培中心」等一連串「去極端化」的施政，官方強調5年來新疆未再發生一起恐攻。

綜合星島日報和明報報導，本次官媒對習近平考察的報導，未見強硬的反恐講話，只有提到「推動維穩工作法治化常態化」。同時，報導數度提到「文化潤疆」，習近平也在考察中強調民族團結和保存少數民族文化。

分析認為，習近平此行是要驗證北京近年嚴打暴恐的維穩成果，而在社會漸趨穩定下，「新時代黨的治疆方略」將更強調民族團結、文化認同和經濟建設。

明報引述研究新疆問題的北京學者蔣兆勇說，去年接替陳全國出任中共新疆維吾爾自治區主席的馬興瑞相對務實，上任後加大招商引資、推動旅遊、打通物流和增加就業等，「是經濟、文化等多方面的綜合治理，不是單一推進反恐、反分裂」。

蔣兆勇說，這意味著集中、大力度的反恐措施將告一段落。雖非完全畫上句號，但要跟經濟發展同步協調，相信新疆社會生活轉向正常化，限制相對減少。同時，預料官方將有更多對疆援助、「文化潤疆」的新政策。

紐約時報（The New York Times）則引述澳洲國防學院國防研究中心資深研究員克拉克（Michael Clarke）表示，即便這不意味著北京對新疆的強硬施政將劃下句點，但當局過去一年半重新強調經濟，顯示認識到「再教育營」等措施對發展造成的負面影響。

在歐美以涉及強迫維吾爾族人勞動為由，禁止新疆棉花進口之際，習近平此行也巡視了棉花種植基地。

另外，習近平在和駐疆解放軍代表會面時，可見2020年在中印邊境衝突中受重傷而被授予「衛國戍邊英雄團長」稱號的軍官祁發寶也現身其中，他已晉升為大校軍階。（編輯：周慧盈）1110716