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雙城論壇聚焦環保永續 簽智慧交通等3項備忘錄

2022/7/19 13:59
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北上海雙城論壇今天以視訊舉辦，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，兩市並簽循環經濟、智慧交通及圍棋運動3項合作備忘錄。

雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。

今年雙城論壇由台北市主辦，依舊視訊登場，以「韌性、永續、人文」為主題，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰因應政策及具體作為，期盼在全球淨零排放路徑上共盡一分心力。

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雙方並簽署循環經濟、智慧交通及圍棋運動等3項合作備忘錄。北市府表示，在循環經濟方面，雙方不定期分享兩市循環經濟政策推動相關資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流。

在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升選手競技水準，增進教練等專業人員交流。（編輯：方沛清）1110719

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