北京人臉識別遭駭IP在台 陸委會：未獲通報

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針對北京民眾因人臉識別被駭失去存款，駭客IP在台灣的報導。陸委會19日表示，警方未獲陸方協查請求。圖為旅客在北京大興國際機場使用人臉辨識機。（中新社）

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（中央社記者沈朋達台北19日電）針對北京民眾因人臉識別被駭失去存款，駭客IP在台灣的報導。大陸委員會今天表示，警方未獲陸方協查請求，無法確認案件是否和台灣有關。若陸方依共打協議提請求，將積極協助。

中國新聞週刊近日報導，有北京民眾因人臉辨識系統被攻破，交通銀行帳戶內人民幣43萬元（約新台幣189.2萬元）的存款被取走，而登錄者的IP地址顯示在台灣，使用的手機型號是摩托羅拉XT1686。

陸委會今晚透過書面表示，兩岸2009年簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」迄今，雙方治安機關持續依該協議進行犯罪情資交換等事宜，共同打擊跨兩岸的犯罪份子，以保障兩岸人民權益及福祉。

陸委會說，針對陸媒報導一案，經洽警方瞭解後回覆，台灣目前尚未接獲陸方有關部門協查的任何請求，因此無法確認該報導內容是否屬實，以及相關案件是否與台灣有關。

陸委會表示，後續陸方倘透由兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道向台灣提出請求，將積極協助，以維護兩岸人民權益。（編輯：邱國強）1110719