鄭州暴雨事故一週年 民眾獻花悼念受阻

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（中央社記者張淑伶北京21日電）昨天是河南鄭州市特大暴雨一週年，當時全市有380人死亡失蹤。不過，官媒昨天對此紀念日集體失聲，網友也紛紛反應，想要送花到發生事故的地鐵站和隧道，卻被當局阻擋。

昨天是事故一週年紀念日，下午2時許，有鄭州網友在社群平台微博發文指，自己中午訂了兩束花，打算下班後去隧道旁悼念死者。後來花店店主回電，說不能把花賣給他，因為當天鄭州全市的花店都不允許將鮮花出售給試圖悼念720的人，所有訂購鮮花的人都會被逐一打電話確認。

這名網友諷刺當局的做法是「高瞻遠矚，未雨綢繆，只可惜不是在去年」。

這篇微博經過轉發後，不少網友表示不可置信，並親自「以身試法」。微信公眾號「豫廣」昨天晚間發文表示，他在網上訂了一束菊花要送到鄭州地鐵沙口路站出口，半小時後外送員來電，表示地鐵口有警察。

外送員依照指示，將那束菊花放在地鐵口不遠處的地上，拆掉了套在花束上的黑色塑料袋。他隨後表示，附近有專門檢查的人員，有人來把花收走。

這篇文章的留言中，有網友說，自己在鄭州訂的花直接被退單了；也以人昨天深夜前往，發現值守人員還在，獻花未果。

更多網友則留言表示：「我就納悶了，為什麼不能送花不能悼念」，並揶揄稱：「鄭州不能惡意祭奠惡意送花」。

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去年7月下旬河南省遭遇特大暴雨，最後調查判定有398人因災死亡失蹤，有380人集中在鄭州市，主要發生在20日。其中，鄭州地鐵5號線因緊急處置不當，有14人死亡。

這場大暴雨造成的天災、人禍讓許多人銘記在心。去年7月26日，也就是死難者「頭七」之日，出事地鐵站外擺滿民眾悼念送來的鮮花。花束所占面積不斷擴大，當局顧忌影響力，便以黃色圍欄阻擋。但圍欄外又逐漸有人擺放鮮花。（編輯：周慧盈）1110721