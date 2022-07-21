中國2022年上半年 自然災害受災近4000萬人次

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（中央社台北21日電）中國官方今天表示，今年上半年中國自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，各種自然災害導致3914.3萬人受災。

據陸媒新京報21日報導，今天上午中國應急管理部召開新聞記者會，通報了上述狀況。

應急管理部新聞發言人申展利會上表示，今年上半年各種自然災害共造成3914.3萬人次受災，因災死亡失蹤178人，緊急轉移安置128.2萬人次，倒塌房屋1.8萬間，農作物受災面積361.8萬公頃，直接經濟損失達人民幣888.1億元（約新台幣3908億元）。

他也說，1至4月份，中國災害形勢較為平穩，5至6月份洪澇災害較為嚴重，整體上南方災情重於北方。全國降雨量較常年同期偏多，超警河流多，珠江流域汛情重，南方多地出現城鄉內澇、山洪地質災害等，帶給農業、工礦商貿、基礎設施等造成較大損失。

除了自然災害外，住建違法違建問題、燃氣爆炸事故多發。

根據通報，今年上半年，中國發生各類生產安全事件1萬1076起、死亡8870人。但官方仍稱，「安全生產形勢總體穩定」。

申展利指出，「從地域看，新疆、西藏、重慶、甘肅、青海、遼寧較大事故起數和死亡人數同比『雙上升』，貴州、遼寧、湖南發生重特大事故」。

應急管理部應急指揮專員張家團則在會上指出，現正是「七上八下」防汛關鍵期，北方進入主雨季。

他還提及去年7月20日鄭州發生的特大暴雨災害，他指出，這個時間點是中國洪澇災害風險最為突出的階段。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110721