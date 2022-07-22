香港書展揭幕 國安法下敏感書籍消失

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（中央社記者張謙香港22日電）一年一度的香港書展正在舉行，在國安法之下，今年書展找不到過往被指是「反中亂港」的敏感書籍。

踏入第32屆的書展由香港貿易發展局主辦，連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」一起20日在灣仔會議展覽中心揭幕，展期7天，3大展覽合共吸引超過700家展商參展。

本屆書展是香港特別行政區成立25週年的慶祝活動之一，主題為「歷史文化．城市書寫」，展覽期間將舉行超過600場講座及文化活動。

香港書展2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發而停辦，2021年恢復舉辦，但2020年實施的香港國安法令書展變得敏感，個別書商因為曾展覽敏感書籍而被拒參展，能夠參展的書商也不敢展出敏感書籍，以免違法。

今年5月，原先報名參展的山道文化就被貿發局通知不能參展，公司負責人楊子俊猜測，其中原因可能涉及書店去年參展時曾展出敏感書籍。

2021年書展復辦時，時事評論員劉銳紹就曾說，國安法為書展帶來政治壓力，是「無形枷鎖」，當時他也有新書無法展出。

在2019年「反送中」之前，每年書展都可以看到不少題材敏感的書籍，比如2014年「占中」爆發後翌年的書展，不少出版社推出有關「雨傘運動」的書籍，甚至有參展商公開表示，要延續「雨傘運動」精神，以「文化救港」。

在2015年的書展，有出版商展賣學者陳雲的「城邦主權論」，後來這被視為主張「港獨」的先驅書本。但類似書籍，今年全部消失。

書展今天進入第3天，展場人流非常多，大批父母帶同子女到場購書。

本屆書展中，本月初逝世的作家倪匡的書籍，成為展覽焦點之一，出版商重點推銷其小說，吸引不少市民圍觀；也有出版商出售中國國家主席習近平的治國言論書本。（編輯：陳沛冰）1110722