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港府新一屆政助逾半出身親中媒體 協助改善形象

2022/7/24 16:45
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（中央社台北24日電）香港新一屆政府最新任命11名政治助理，其中6人有新聞相關背景，分析指出，港府盼藉廣納熟知媒體生態、具人脈的媒體人加入，協助改善港府形象。

根據「香港01」22日報導，香港行政長官李家超辦公室最新任命一批共19名副局長及政治助理，其中焦點是政治助理中有4人來自媒體，另2人具新聞專業學歷。

自由亞洲電台22日指出，這6名政治助理大部分曾任職親中及建制媒體，平均年齡為約37歲。多人先前已備受現任司局長重用，再度獲選成為其助手。

時事評論員劉銳紹分析，港府延續以往的思維，希望廣納熟知媒體生態、具人脈網路的媒體人加入，協助改善港府形象，掌握各方面宣傳機器，而這次加入的媒體人較以往多，反映港府的重視。

劉銳紹認為，當中更值得留意的是，中國官場文化已慢慢滲透至香港。即當用人考慮涉及意識形態時，官方很多時候「政治先行」，政治傾向、思維和穩定性，優於考慮工作能力、專業水平等。若兩者合乎官方標準的人被稱為「又紅又專」。一般而言，他們（官方）是先看「紅」，再看「專」。

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自由亞洲電台報導，2008年港府擴大問責制並增設副局長及政治助理，主力負責「政治工作」，副局長從政治角度向局長提供意見，並協助制訂政策等；而政治助理主力於政治公關事務，如草擬新聞稿、處理具政治敏感的文件內容、政黨團體遊說、媒體聯絡、舉行吹風會等。

報導指出，過去公眾對政治助理的工作陌生，直至2016年特首選戰，前財政司長政助羅永聰隨上司曾俊華請辭，且獲當時的特首候選人林鄭月娥高度讚揚並公然挖角，才更廣為人知。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110724

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